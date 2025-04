"Costretta a licenziarsi ed espatriare"

Gli atti persecutori patiti dopo quella breve relazione tra pedinamenti al lavoro e controlli asfissianti del suo cellulare. Ma anche le violenze sessuali subite sia con la forza che sotto la minaccia di rivelare ai suoi familiari particolari intimi della sua vita tanto che alla fine, dopo avere denunciato tutto ai carabinieri, lei aveva deciso di licenziarsi dal proprio lavoro e di fare ritorno nel suo Paese d’origine.

Ha in buona sostanza confermato tutte le accuse la giovane poco più che 20enne in passato residente a Lugo sentita di recente in incidente probatorio dal gip Federica Lipovscek del tribunale di Ravenna nell’ambito del procedimento che vede indagato il suo ex, un quasi 30enne del Ravennate, per stalking, violenza sessuale aggravata e continuata (è difeso dallo studio legale Benini). All’udienza, avvenuta in un contesto protetto, erano presenti anche il pm Stefano Stargiotti e l’avvocato Alessandra Giovannini che tutela la ragazza. Alla fine gli atti sono stati restituiti al pm il quale ora dovrà decidere se esercitare l’azione penale o meno.

La vicenda è stata collocata tra la fine del 2023 e il dicembre scorso. Un anno circa durante il quale lui l’avrebbe minacciata e molestata a fronte di una breve relazione. In particolare mentre era al lavoro nello stesso contesto dove pure lei lavorava, le si avvicinava per prenderle il cellulare e verificare, leggendo i vari messaggi, che non avesse parlato con altri uomini. Inoltre - prosegue l’accusa - si appostava sotto casa di lei per chiederle con insistenza di potere entrare. Più volte l’avrebbe minacciata promettendole di divulgare particolari intimi della sua vita passata se non fosse tornata con lui: con questo escamotage, era riuscito a ottenere che lei in una occasione accettasse di andare in vacanza assieme per qualche giorno. In una occasione, dopo averla chiusa a chiave in camera da letto, aveva sbirciato nel cellulare di lei: e trovando un messaggio di un ex fidanzato, era tornato dalla giovane per urlarle la sua rabbia in faccia. Nel taccuino del pm figurano anche telefonate e messaggi inviati attraverso i social.

Fitto è il capitolo delle violenze sessuali fin qui attribuite all’indagato. Oltre che a bloccarla fisicamente per abusare di lei, l’avrebbe pure minacciata sempre attraverso la promessa di raccontare ai genitori particolari intimi della giovane. Nel settembre scorso sarebbe riuscito a trascinarla per i capelli in camera da letto per poi spogliarla e afferrarla per il collo: ma l’aveva stretta così forte da farla rimanere senza sensi impedendogli di fatto di violentarla.