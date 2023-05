"Costretta ad annullare il matrimonio, ma io volevo solo spostarlo"

Ma c’è anche chi, come Marcela Guarin, il proprio matrimonio ha ritenuto di spostarlo, trovandosi però al cospetto di una burocrazia implacabile. Racconta che avrebbe dovuto sposarsi ieri, alle 17.30, in municipio. "Era già tutto organizzato, il ricevimento con invitati da Milano, Torino e Bologna, i suoceri che partivano dalla Basilicata. Visto quanto accaduto, ho pensato fosse il caso di spostarlo di una settimana. Ho mandato una mail al Comune, ma mi è stato risposto che il mio matrimonio era confermato. Mi sono chiesta: da un lato il sindaco invita a non spostarsi, dall’altra si celebrano i matrimoni? Così sono andata in Comune. Non era presente il responsabile del servizio, ma un’impiegata, la quale mi ha chiesto di sottoscrivere un atto in cui annullavo tutto. Ho ribadito più volte che non volevo annullarlo, ma solo spostarlo. Così, in stampatello, ho indicato che chiedevo lo slittamento a sabato 27: il ricevimento a Bagnacavallo è già pagato e il 3 giugno è prevista la partenza per il viaggio di nozze". Marcela conta di ricevere una risposta entro pochi giorni. "So che la mia disavventura è poca cosa rispetto a quanto sta succedendo ad altri, ma il mio giorno più bello è stato comunque sfortunato. Il sindaco ha gestito bene l’emergenza, ma non posso dire lo stesso del Comune. Credo che con quanto accaduto, tutti i matrimoni dovevano essere annullati. E invece, mentre mi trovavo lì, se ne stava celebrando uno...".