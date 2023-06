[Segue dalla prima]

In una società multietnica e multiculturale, con il mondo del lavoro attraversato dai veloci cambiamenti indotti dalle tecnologie e dai processi di automazione, le esigenze del sistema di istruzione cambiano. Non è più attuale una scuola finalizzata a preparare i giovani ad integrarsi in un modello di società nazionale ed in un mondo del lavoro “statico”, perché entrambi non esistono più nelle forme in cui li abbiamo conosciuti. Occorre re-immaginare le funzioni della scuola per una società che è globale, aperta, incerta, individualistica. E quindi reimpostare la scuola da un approccio adattivo alla società, ad uno trasformativo, fornendo ai giovani gli strumenti per capire il mondo in cui vivono, ma trasmettendo l’aspirazione a poterlo cambiare. Assumono oggi maggiore importanza le competenze ecologiche, interculturali, digitali e l’apertura mentale necessaria per poter comprendere gli altri e con essi collaborare.

Per costruire un futuro sostenibile e condiviso si avverte il bisogno di una pedagogia della solidarietà, che può essere aiutata da progetti di service learning e di peer education, ma soprattutto da un ambiente scolastico inclusivo, dove le diversità sono viste come ricchezza.

Gianluca Dradi

Dirigente liceo artistico Nervi-Severini