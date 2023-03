Costruzioni, in Gazzetta il decreto del fondo caro materiali

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità di accesso al Fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzioni, dei carburanti e dei prodotti energetici, in materia di appalti pubblici.

Il prossimo 1° aprile si aprirà la prima delle quattro finestre temporali, fino al 30 aprile, all’interno delle quali le Stazioni Appaltanti, che Confartigianato sollecita ad essere rapide nel farlo, potranno richiedere l’assegnazione delle risorse tramite la piattaforma telematica dedicata gestita dallo stesso Ministero. Il MIT infatti esaminerà le domande in base al loro ordine di presentazione.