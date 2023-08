‘Cotidie Legere’ a Brisighella Mongardi e ‘Le carezze dei lampi’

Terzo appuntamento della nuova edizione di Cotidie Legere, ciclo di incontri letterari fortemente voluto dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura di Brisighella e diretto da Elisabetta Zambon.

Giovedì 31 agosto alle ore 21.00, presso il refettorio del convento dell’Osservanza, verrà presentato il romanzo “Le carezze dei lampi” (Morellini Editore, 2023) di Fabio Mongardi, in dialogo con l’autore.

Fabio Mongardi è nato e vive a Faenza. Ha pubblicato con la casa editrice Mobydick “Il guinzaglio”, “Il verdetto muto”, tradotto in Germania dalla Scherz Verlag e “La donna dell’isba”. Con Giraldi “Ombre di notte”; con Parallelo45 “Il caso Manzoni” e “Il verme”. Ha vinto la sesta edizione di Ombre Gialle (Pontedera) e il Premio Speciale Territorio del concorso letterario Graphie (Cesenatico). È stato finalista al Premio Mario Pannunzio e al Premio Arcangela Todaro-Faranda. Ha scritto testi teatrali ed è comparso con alcuni racconti in antologie insieme a scrittori come Eraldo Baldini, Carlo Lucarelli e Francesco Guccini.

Il libro racconta, con voce magistrale ed emozionante, l’emergere di un mosaico di storie e di vissuti in cui ognuno trova il modo di parlare delle proprie scelte e del proprio senso della vita, in seguito ad un tragico evento che scuote un’intera realtà provinciale, rimettendola in discussione. Un romanzo corale dove il dolore del singolo diventa dolore della collettività, sullo sfondo di un paese immaginario della bassa Romagna, esposto al disorientante instaurarsi della modernità.