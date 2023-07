Cotignola, chiuso lo svincolo della A14dir per lavori di asfaltatura

Sulla A14dir, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati provvedimenti di chiusura. Nelle notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 luglio, dalle 21 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14. E l’area di servizio Sant’Eufemia Est non sarà raggiungibile. In alternativa, dopo l’uscita allo svincolo di Fornace, si consiglia di percorrere via Faentina SP253, via Albergone, SP253, SP8, per rientrare sulla Diramazione allo svincolo di Bagnacavallo. Nelle notti di lunedì 17 e martedì 18 luglio, dalle 22 alle 6 sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in uscita per chi proviene dalla A14. In alternativa si consiglia di uscire a Lugo.