Cotignola: da giovedì a domenica la 573esima edizione della Segavecchia

Da giovedì a domenica 10 marzo a Cotignola ci sarà la 573esima edizione della Segavecchia.

La giornata di apertura è giovedì 7 marzo. Alle 10.30 in piazza Vittorio Emanuele II arriva la Segavecchia accompagnata dai bambini della scuola primaria di Cotignola; sempre alle 10.30 presso l’ex pasticceria (corso Sforza 70) c’è il laboratorio con esposizione a sostegno del progetto Viva Vittoria, una coperta a tante mani fatta d’amore e solidarietà. Alle 14.30 c’è il rogo della "Vecchina" a cura della scuola dell’infanzia "Il Grillo parlante" di Barbiano, alle 18 presso l’ex erboristeria (corso Sforza 41) inaugura la mostra Guardare e vedere le differenze. Venerdì 8 dalle 16.30 alle 18.30 presso la Scuola arti e mestieri c’è La collana del tempo, laboratorio di perle, intrecci e nodi in cartapesta. Gratuito e a iscrizione obbligatoria: postaselvatica@gmail.com. Alle 19 dalla piazza parte la camminata Le donne fanno strada in cumpagnéja d’la Vëcia. Alle 20 in piazza le Femme Folk in concerto.

Sabato 9 alle 10 alla biblioteca Varoli c’è Storie ribelli, letture per bambini dai 4 ai 6 anni. Si prosegue in piazza con due giochi di ruolo: alle 16 c’è Segavecchia Escape, adatto a famiglie e bambini dagli 8 anni (5 euro a giocatore), mentre alle 18 c’è City Escape - La leggenda del Passatore (10 euro a giocatore), squadre da 2 a 8 giocatori. Info e prenotazioni: gliacchiappazug.com 3496399258 solo Whatsapp. Alle 17 a palazzo Sforza inaugura Salve, mostra personale di Christian Holstad, a cura di Gioele Melandri. La giornata si chiude alle 20.30 in piazza con il concerto Balcania mia della piccola orchestra Ochtopus.

Il clou della festa è domenica 10: alle 11 dal piazzale della Pace parte il corteo storico verso la collegiata di Santo Stefano, per la partecipazione alla messa. Alle 15.30 in piazza è in programma il corso mascherato della Vecchia con gruppi a piedi, accompagnati dal Gruppo folkloristico dozzese, passeggiata storica con figuranti, musici e sbandieratori della contrada del Ghetto di Lugo. Alle 17 c’è la premiazione dei gruppi a piedi, mentre alle 17.30 è previsto il lancio della bambolina, la lettura della sentenza e il tanto atteso rogo della Vecchia. Tutte le sere dalle 19 stand gastronomico, anche da asporto, in piazza Mazzini.

Nuova posizione per la rete di imprese Cotignola Invita: quest’anno La Torre Viola è in corso Sforza 71, nei locali dell’ex profumeria, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica con cibo, vino, cocktail e e djset. Nel giardino di Casa Varoli lo spazio per i giovani con lo stand E pastrocc, con aperitivi e dj set.

Passando alle mostre, si segnala la personale di Claudio Montini - The End. Paesaggio con dolcissima fiera, presso l’ex ospedale Testi (via Roma 8). Durante la festa sarà visitabile giovedì 7 dalle 18 alle 22, venerdì dalle 16.30 alle 22, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 22, domenica 10 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

Tutti i pomeriggi sotto i portici della collegiata Santo Stefano, pesca di beneficenza. Il ricavato andrà a favore delle opere parrocchiali.