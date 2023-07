Cotignola, il Pd lancia Settembrini "Dobbiamo essere una vera comunità"

Venerdì sera, in occasione della prima serata della Festa de l’Unità al parco Pertini di Cotignola, è stato presentato il candidato sindaco del Pd locale per le elezioni comunali che si terranno il prossimo anno. L’aspirante primo cittadino è Federico Settembrini classe 1975, tecnico di laboratorio al liceo ‘Ricci Curbastr’" di Lugo, sposato con tre figlie. Settembrini fa parte della giunta comunale guidata dall’attuale sindaco Luca Piovaccari e si occupa di Cultura, Scuola, Politiche giovanili e Comunicazione. Il suo nome, uscito dalle consultazionilo scorso inverno e ratificato dall’assemblea dei tesserati democratici in aprile, è stato ufficialmente presentato al pubblico l’altra sera nel corso di un incontro davanti a un folto pubblico.

"Una delle mie priorità – ha spiegato Settembrini – è l’aggregazione e la capacità di avere un dialogo diretto con la scuola e con la Cultura. Dobbiamo essere comunità nel vero senso della parola: sostenere le associazioni di volontariato sarà importantissimo. L’aggregazione è nutrimento per lo spirito ed anche un servizio potentissimo". Federico Settembrini, che attualmente è assessore alle Politiche educative, ha fatto parte della giunta cotignolese nei due mandati del sindaco Piovaccari. e Il primo cittadino lo ha ricordato: "Federico – ha affermato – ha condiviso con me questi 9 anni di amministrazione, maturando l’esperienza e le competenze necessarie per fare questo ‘salto’". Dotato di una naturale capacità, riconosciutagli da molti, di impegnarsi per il bene della comunità, il nome del nuovo candidato sindaco del Pd è stato accolto con favore dal pubblico cotignolese, nel corso della presentazione. "Federico è la persona giusta attorno alla quale costruire il nuovo programma e comporre la squadra della lista civica ‘Uniti per Cotignola’: lo ha dimostrato sul campo" – ha commentato Samuele Staffa, coordinatore comunale Pd".

Aggregazione e Cultura sono tra le priorità indicate da o Settembrini ma anche l’ambiente, specialmente alla luce degli eventi climatici calamitosi che hanno colpito il nostro territorio, avrà un posto di riguardo nel suo programma. "Il clima è cambiato – ha spiegato nel suo intervento – occorre un’immediata presa d’atto e ognuno deve fare la propria parte. Per questa ragione sarà indispensabile far passi avanti condividendo azioni con tutti gli attori in campo, a partire dai Comuni fondatori dell’Unione della Bassa Romagna". È intervenuto anche il sindaco di Lugo, Davide Ranalli Ranalli che ha rimarcato la necessità di costruire la comunità dell’Unione dei Comuni: "Avere passione per le proprie comunità è fondamentale".

Domani sera si parlerà di alluvione e ambiente. Alle 21.30 all’area dibattiti parteciperanno Pierluigi Randi (meteorologo), Paola Silvagni (Consorzio di Bonifica), Ouidad Bakkali (deputata PD) e il sindacoPiovaccari.

Daniele Filippi