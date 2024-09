Cotignola, lavori sull’argine. Terminata la ‘massicciata’

Le ruspe continuano a lavorare. Per quanto, ancora non si sa. Nella notte sono proseguiti senza sosta i i lavori di messa in sicurezza per bloccare la fuoriuscita d’acqua dalla falla del Senio che ha provocato gli allagamenti di Cotignola e Lugo. Un ‘buco’ di circa 60-70 metri, come reso noto ieri durante un sopralluogo effettuato nel cantiere gestito dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e affidato a una ditta di Forlì. Il punto è stato fino ad ora difficilmente raggiungibile anche per le condizioni in cui attualmente si trova l’argine, eroso dalla tracimazione dell’acqua. Per questo motivo, gli interventi di ripristino della falla sono stati anticipati da altri lavori tesi a creare una sorta di percorso a favore dei mezzi impiegati.

Per tutta la lunghezza del tratto che dalla Chiusaccia porta alla rotta, collocata ad una distanza di circa 200 metri dal primo punto, è stata stesa della ghiaia grossa, la cosiddetta ‘massicciata’ sulla quale ora si muovono le ruspe, al momento al lavoro, per chiudere la falla dopo aver interrotto il flusso dell’acqua. L’intervento in urgenza sarà seguito, prossimamente, dai lavori di consolidamento veri e propri, più strutturati, che serviranno a stabilizzare l’argine e a renderlo nuovamente sicuro. Lo stesso percorso è stato seguito, lo scorso anno, a Boncellino dopo l’alluvione del maggio 2023. Anche in quel caso, successivamente ai primi interventi in urgenza, eseguiti per tamponare la situazione in modo temporaneo, sono stati effettuati lavori di portata maggiore che hanno dimostrato, in occasione dei recenti allagamenti, la loro efficacia. Fino ad ora, il Senio ha scaricato su Cotignola oltre un milione di metri cubi di acque in parte invasate nel Cer e in parte scaricati nel fiume Savio. Nel frattempo non è stato interrotto il funzionamento per uso potabile. Attualmente – come indicato dalla Regione – il Canale Emiliano Romagnolo è in sicurezza visto che sono terminati gli apporti dell’acqua di alluvione e quindi si sta procedendo con lo scarico nel fiume Savio per il suo svuotamento. A Cotignola intanto continua l’opera dei volontari, disseminati un po’ ovunque sul territorio, in supporto ai residenti anche per la preparazione dei pasti, attraverso la cucina allestita presso lo stadio.

Monia Savioli