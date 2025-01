Cotignola, nuove alberature

Sono iniziati i lavori di piantumazione dei nuovi alberelli su via Dante Alighieri a Cotignola. Sul finire dello scorso anno gli alberi che la adornavano sono stati rimossi completamente, compresa la zolla che ne conteneva le radici. A darne l’annuncio fu lo stesso sindaco Federico Settembrini, sottolineando come le alberature rimaste - alcune piante erano già state abbattute perché malate nel corso degli anni. "Le 14 piante di Prunus Pissardi presenti nelle aiuole, purtroppo, presentavano condizioni critiche - argomentava il sindaco -: rami secchi, alcune completamente secche o colpite da insetti, come afidi e cocciniglie, e malattie fungine, con scarse prospettive di sopravvivenza". Da qui l’ordine di abbattimento totale e rifacimento delle alberature dell’intera via Dante Alighieri su cui affacciano sia la scuola elementare che la scuola media della città. Il personale comunale ha provveduto a piantumare le nuove alberature nelle stesse aiuole che erano state liberate poche settimane fa. È stata cambiata la specie vegetale, non più il Prunus Pissardi, più noto come ciliegio da fiore, ma la Pyrus Calleryana, il pero da fiore. "Scelto per la sua robustezza - spiega il sindaco - resistenza alle malattie e la spettacolare fioritura bianca in primavera". Ora si sta operando proprio nel tratto davanti alle scuole, poi l’opera verrà completata con la sistemazione delle piante anche davanti al campo sportivo. "L’intervento rientra nell’ottica di poterci dotare di un verde urbano più sano e sicuro, andando a sostituire vecchie piante che presentavano problemi, con una specie più resistente e sana". Il costo totale dell’intervento è di 7.600 euro provenienti dalle casse comunali.

Matteo Bondi