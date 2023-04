Cotignola, oltre due etti di hashish in dosi Giovane ai domiciliari

Visibilmente nervoso, durante un controllo degli agenti delle Volanti del Commissariato di Lugo all’interno di un locale di Cotignola, qualche giorno fa un giovane noto alle forze dell’ordine, è stato trovato con 15 grammi di hashish, suddivisi in dosi confezionate con materiale plastico. A quel punto i poliziotti hanno perquisito anche l’abitazione del ragazzo, dove sono stati trovati e sequestrati due panetti di hashish per un peso complessivo di due etti, oltre a due bilancini di precisione e al materiale necessario per il confezionamento della droga. Così il giovane è stato arrestato per spaccio ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari fino al processo.