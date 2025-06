Cotignola: pronta l’ordinanza per catturare i conigli dell’argine

Si procederà entro breve ad azioni di cattura dei conigli della colonia che in questi anni si è sviluppata nelle campagne di San Severo lungo l’argine del fiume Senio a Cotignola. È in corso di predisposizione un’apposita ordinanza sindacale che prevederà azioni di contenimento della popolazione, attraverso interventi di cattura. "L’obiettivo è ridurre in modo responsabile e sostenibile l’impatto sul territorio, evitando che il problema venga semplicemente spostato altrove – spiega il sindaco Federico Settembrini –. Per questo si rende necessario individuare un soggetto partner in grado di gestire la fase di cattura e il successivo ricovero degli animali". Negli ultimi mesi il Comune di Cotignola ha promosso diversi sopralluoghi e momenti di confronto tecnico con i soggetti istituzionali competenti, per affrontare la situazione legata alla presenza sempre più numerosa di conigli domestici inselvatichiti. A seguito di questi sopralluoghi e delle sollecitazioni da parte del sindaco, l’Ufficio regionale Agricoltura, Caccia e Pesca ha recentemente comunicato che, per ragioni normative, non sussistono le condizioni per attivare un piano di controllo faunistico. L’Ausl – attraverso il Servizio Veterinario – ha escluso motivazioni sanitarie per un abbattimento, sottolineando tuttavia l’incompatibilità della densità attuale della colonia con la sostenibilità ambientale e una sterilizzazione di massa considerata impraticabile. Negli ultimi giorni è pervenuta una nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, che ha segnalato uno stato di criticità idraulica dell’argine del fiume Senio, aggravato dalla presenza di tane scavate dai conigli.

Nel frattempo, il Comune ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per il destino degli animali. In particolare, una cinquantina di e-mail, in gran parte identiche. "Pur comprendendo le motivazioni etiche alla base di questi messaggi – precisa il sindaco –, va segnalato che nessuna delle persone che ha scritto ha fornito un contatto utile o una proposta concreta di supporto per l’accoglienza o la gestione anche solo parziale degli animali. Credo molto nel senso di comunità. Un’amministrazione da sola non va lontano: sindaco, giunta e consiglio hanno bisogno dell’aiuto di ogni cittadino. Un messaggio o una richiesta, per quanto legittimi, trovano valore aggiunto se accompagnati da una proposta, da un’azione concreta. In questa prima annualità da sindaco, ho sempre cercato di ascoltare tutti a partire dal singolo, per poi cercare di far sintesi: continueremo a farlo anche in questa occasione, mettendo al centro il bene della collettività, l’equilibrio ambientale e il rispetto per ogni forma di vita".

Matteo Bondi