Cotignola, tornano le Balle di Paglia "Venite a raccoglierle con noi"

Qualche giorno fa il destino dell’Arena delle balle di paglia era in forse. La necessità di stare lontani dagli argini dei fiumi, formalizzata dalle ordinanze ancora in essere, sembrava remasse contro alla manifestazione nonostante il Senio, nel punto corrispondente all’arena, avesse retto. Poi, è arrivato l’ok. "Abbiamo sempre invitato le persone a raggiungerci camminando sugli argini – spiega Mario Baldini dell’associazione Primola, organizzatrice dell’evento –. Quest’anno non sarà assolutamente possibile farlo. L’arena che comunque è in una zona distante dall’argine, dovrà essere raggiunta da altre vie. E dovremo rinunciare anche alla nostra Golena dei poeti ma solo come collocazione perché gli eventi legati alla narrazione teatrale, organizzati al suo interno, saranno trasferiti nelle serre del vivaio Savini che si trova a 900 metri". Solo l’ipotetica apertura di un cantiere, fra i tanti organizzati per sistemare gli argini, potrebbe determinare l’annullamento dell’evento. "Corriamo il rischio – continua Baldini –. Al momento non c’è ancora nulla di pianificato per quel punto". Ora resta da correre, contro il tempo, rubato dall’alluvione che ha risparmiato del tutto lo spazio dell’arena ma ha invaso quello dei tanti volontari che dal territorio danno una mano a organizzare l’evento. Oltre ai danni materiali, recuperabili, ora si fanno i conti con quelli morali. "Per questo vorremmo legare il titolo della manifestazione di quest’anno all’alluvione e al senso di solidarietà che ne è nato – sottolinea Baldini –. La penseremo come fosse un centro delle balle di paglia soccorso solidale, sociale, artistico, culturale, visionario degli alluvionati e fantasisti della Romagna. Un luogo di festa, mescolato con l’arte e la solidarietà vera, concreta, quella senza retorica, quella che ci ha dato speranza e sorrisi di gioia quando l’abbiamo vista camminare nelle strade coi i badili dei ragazzi, street art di fango e speranza".

Il programma della manifestazione, dal 12 al 18 luglio, è ancora in divenire. Al momento due sono gli appuntamenti confermati, l’anteprima a Tebano, il 3 e il 4 di luglio e la raccolta delle balle di paglia, a partire dalle 6 del mattino dell’8 luglio, che si svolgerà in compagnia del gospel del coro bagnacavallese ‘The colour of freedom’. Sono confermate anche due collaborazioni con Ars rurales, gruppo di land art che realizzerà, nel boschetto di acacie riservato all’intrattenimento per i bambini, la ‘bocca di Eolo’ con l’intreccio di canne e materiale vegetale e con Oscar Dominguez, artista cotignolese sempre specializzato in land art che eseguirà una installazione. "Venite a raccogliere le balle insieme a noi – conclude Baldini –. È un invito rivolto a tutti. Sarà il giorno della rinascita che terminerà con la colazione sotto al “paratai”, la nostra capanna rifugio".

Monia Savioli