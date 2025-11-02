Cotignola, volontari per conservare le storie di vita degli anziani

Riparte a Cotignola l’esperienza della Compagnia dei racconti, un progetto che contrasta le solitudini involontarie delle persone anziane e invita i cittadini a raccogliere e condividere le loro storie di vita. La Compagnia dei racconti è alla ricerca di volontari che seguiranno un breve percorso di formazione per incontrare persone anziane a rischio solitudine, ascoltarne le storie, raccogliere ricordi ed episodi di vita, custodendo un patrimonio prezioso per la memoria collettiva.

Accanto alle parole, verranno raccolte anche fotografie tratte dagli album di famiglia, frammenti di vita quotidiana che accompagneranno i racconti. Le storie saranno poi trascritte e raccolte in una pubblicazione, donata ai partecipanti e diffusa sul territorio. La presentazione del volume, in primavera, sarà l’occasione per una festa condivisa tra volontari, testimoni e cittadini, con la lettura ad alta voce di brani scelti.

"La Compagnia dei racconti è un modo semplice, ma profondo per creare legami – sottolinea la vicesindaca Laura Monti –. Ascoltare le storie degli anziani significa custodire la memoria della nostra comunità e, allo stesso tempo, costruire nuove relazioni. È un’esperienza che arricchisce tutti, chi la racconta e chi la ascolta". Chi desidera diventare volontario potrà contribuire in modi diversi: incontrando gli anziani e trascrivendo le interviste, collaborando alla revisione dei testi o alla raccolta del materiale fotografico insieme a ’Sguardi in camera’, scrivendo a rvitali@villaggioglobale.ra.it o chiamando il 320 2213954.

Prossimamente sarà organizzato un incontro di presentazione e coinvolgimento dei volontari (aggiornamenti sulla pagina Facebook ’La Compagnia dei racconti’). Attiva dal 2018 in diversi Comuni della provincia l’iniziativa è promossa e sostenuta dal Comune di Cotignola e coordinata da Villaggio globale, in collaborazione con l’associazione Sguardi in camera, Auser di Ravenna e la Bcc ravennate, forlivese e imolese.