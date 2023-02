Covid, due decessi e 218 nuovi contagiati in sette giorni a Ravenna

Due morti, 218 nuovi contagi e una persona ricoverata in terapia intensiva. Questo il quadro, relativo a Ravenna e provincia, che emerge dal bollettino settimanale sul coronavirus diffuso dalla Regione (il periodo di riferimento è 10-16 febbraio). Per quanto riguarda i decessi, in tutta l’Emilia Romagna se ne contano 26 (10 in provincia di Bologna; nessuno a Forlì-Cesena).

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 32 (-4 rispetto alla settimana precedente, -11,1%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 472 (-78 rispetto alla settimana precedente, -14,2%). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (invariato rispetto alla settimana precedente); 1 a Reggio Emilia (invariato) 8 a Modena (invariato); 8 a Bologna (-2); 2 nel Circondario imolese (invariato); 8 a Ferrara (+1); 1 a Ravenna (-2); 1 a Forlì (invariato); 1 a Rimini (-1).

Nessun ricovero a Piacenza e a Cesena (come nella settimana precedente).

L’età media dei nuovi positivi è di 53,1 anni. Nella settimana presa in esame nel Ravennate i nuovi casi, si diceva, sono stati 218 su 202.463 persone colpite dal virus.