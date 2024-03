"Covid e alluvione ma tanto è stato fatto. Ripartiamo dalla linea Faentina"

A poco più di tre mesi dalle elezioni amministrative, i sindaci tirano le somme dei cinque anni di mandato. Vale per tutti, compreso Massimiliano Pederzoli che nel 2019 vinse con la sua lista civica sostenuta dal centrodestra, e che oggi si ricandida.

Sindaco Pederzoli, volgendo lo sguardo indietro come descrive questi cinque anni?

"Interessanti ed entusiasmanti. Tanto è stato fatto ma avremmo potuto fare anche di più se non fossimo incappati nei due anni di Covid e poi nell’alluvione".

È stato il periodo pandemico quello più difficile?

"Il Covid indubbiamente ci ha creato difficoltà. L’annullamento della vita sociale, il lockdown e la gente disorientata e impaurita. A Brisighella ci sono stati anche decessi. Nessuno era preparato a una situazione del genere. Però siamo riusciti a gestirla anche attraverso piccoli contributi alle attività e alle società sportive. Poi commissionammo delle mascherine quando non c’erano e le distribuimmo agli anziani per consentirgli di andare a fare la spesa".

C’è stato anche il caro energia...

"Un evento straordinario ma quel tipo di gestione rientra nel compito amministrativo. Abbiamo pagato bollette stratosferiche, ridotto le luminarie natalizie e cercato di mettere in atto il maggior risparmio. Poi c’è stato un decreto del governo che ci è venuto incontro con i maggiori costi dell’energia".

Per quanto riguarda l’alluvione?

"Nel 1996 gestii tre alluvioni con la Bonifica, poi col Cer il periodo della grande siccità. Puramente sotto l’aspetto gestionale l’alluvione non è stata per me una situazione strana, di più lo è stato il Covid. Una cosa però mi ha dato soddisfazione".

Quale?

"La velocità con cui abbiamo riaperto 300 chilometri di strade. Lo abbiamo fatto a tempo di record dove la strada c’era ancora, anche grazie ad agricoltori e contoterzisti".

Sulle strade avete investito tanto, penso a via Maglioni...

"La sistemazione delle strade è stato un punto centrale. Oggi via Rio Chiè è la passeggiata in bici dei faentini, poi abbiamo riqualificato via Maglioni, biglietto da visita di Brisighella. Inoltre abbiamo cambiato molti punti luce e continueremo fino fine mandato nella statale fino all’ospedale e poi a Fognano, San Martino e San Cassiano".

La questione Terme invece resta in sospeso...

"Io spero che si risolva la questione del fallimento della società in tempi brevi. I soldi del bando per la piscina sono stati prorogati. Vorrei procedere quanto prima con la nuova proprietà, finora ho avuto le mani legate ma vorrei dare finalmente una piscina a Brisighella, così come dopo anni sono riuscito a dare l’illuminazione al campo sportivo".

L’Unione della Romagna Faentina può essere d’aiuto per attrarre fondi per Brisighella?

"In certi contesti l’unione fa la forza. L’Urf però deve snellire le procedure per essere più efficace e tempestiva".

Sui collegamenti invece la linea Firenze-Faenza è ancora suscettibile di interruzioni improvvise. Gli enti locali possono avere un ruolo nel dialogo istituzionale?

"Sarà obiettivo della prossima legislatura ma la situazione è complessa".

Infine, si ricandiderà nuovamente...

"Brisighella ha tanti punti di forza, il turismo ha fatto registrare numeri importanti e il settore agricolo nonostante l’alluvione è fiorente. Voglio dare ancora una spinta positiva".

Damiano Ventura