Ravenna, 11 dicembre 2020 - Si vedono decine di barelle, tutte occupate e affiancate: sono i posti letti che mancano. Le immagini arrivano dal Pronto soccorso di Ravenna, in questo momento impegnato nella difficile battaglia contro il Covid: mentre i reparti lottano per gli spazi e per mantenere tali le divisioni tra aree ‘sporche’ e ‘pulite’ (ovvero Covid e non), le barelle si accumulano. È una situazione che anche i sindacati conoscono bene: "Va avanti così da un po’ – spiega Paolo Palmarini, segretario generale Uil Fpl Emilia-Romagna – e ci vengono segnalate spesso situazioni in cui i pazienti attendono ore e ore, per non dire giorni, prima del ricovero. Ci sono criticità che vanno avanti da tempo nei due reparti di Medicina, e io credo che l’ospedale di Ravenna necessiti di una task force che monitori e intervenga su situazioni che non possono reggere alla lunga. Già negli anni passati, col picco influenzale, si verificavano dai 20 e fino ai 30 ‘appoggi’ di pazienti di Medicina che venivano ricoverati in altri reparti perché la Medicina era piena. Ora la pandemia ha aggravato le cose".

Il segretario di Cgil Ravenna per la Sanità pubblica Claudio Laghi racconta che nei giorni scorsi anche i dirigenti degli ospedali del territorio hanno parlato del problema: "Ci è stata descritta una difficoltà nel collocare pazienti negativi bisognosi di un ricovero. L’ospedale di Ravenna ha due aree di Medicina: una al primo e l’altra al quarto piano. Molti di questi spazi sono ora aree filtro o Covid, e restano solo 18 posti per i pazienti non Covid".



A preoccupare Laghi sono anche le positività tra gli operatori sanitari: "Dall’inizio dell’epidemia se ne sono ammalati oltre 2.000 in Romagna. Tra questi ci sono 281 medici ospedalieri, 85 medici di base, 994 infermieri della sanità pubblica e 232 nel privato, 653 oss che lavorano nelle strutture private e per gli anziani e 275 nella sanità pubblica. Attualmente il 4% degli operatori sanitari è positivo, ovvero 146 nel pubblico e 112 nel privato. Mantenere tali le divisioni tra i reparti sporchi e puliti è fondamentale, a Ravenna ad esempio a fine novembre c’è stato un grosso problema di contagi tra gli operatori della Medicina al quarto piano, poi strutturata diversamente". La divisione tra gli spazi è un tema caldo anche per Mario Cozza, segretario Fp Cisl Romagna: "Abbiamo fatto presenti più volte le criticità rispetto ai tempi d’attesa in Pronto soccorso per il ricovero e l’importanza di garantire percorsi separati tra sporco e pulito. Serve più organico e maggiori garanzie di sicurezza per il personale, perché far lavorare al meglio gli operatori significa proteggere meglio anche i cittadini".



"Il Pronto soccorso è il collo di bottiglia – commenta anche Daniele Bedetti, segretario generale del sindacato indipendente SiCambiaCon –. L’impressione è che non siano stati presi provvedimenti radicali, e che si stiano solo rincorrendo le esigenze senza avere i format giusti e adeguati per risolvere i problemi. Anche la divisione dei livelli di occupazione dei posti in verde, giallo e rosso è superata: i letti occupati dai pazienti Covid sono di più di quelli previsti dal livello rosso".