Covid, su i contagi, per questo si corre a vaccinarsi

Non è andata esattamente così: è vero che inizialmente l’adesione al vaccino contro il Covid non è stata altissima, soprattutto se paragonata alla campagna antinfluenzale.

È possibile effettuare entrambi i vaccini contemporaneamente, molti però non hanno accettato da un lato perché non erano intenzionati a vaccinarsi contro il Covid, dall’altro perché non tutti i medici di medicina generale hanno aderito alla campagna vaccinale, stesso discorso per le farmacie.

Quindi qualcuno si è rivolto al Cup, dove però si è probabilmente scoraggiato a causa delle attese eccessive. Questo ha rallentato l’andamento della campagna vaccinale e, di conseguenza, l’accesso alla popolazione più giovane, dai 60 anni in giù.

Finora infatti la possibilità di vaccinarsi era rivolta solo a chi ha più di 60 anni e alla popolazione fragile per motivi di salute. C’è da aggiungere un altro fattore, e cioè il fatto che nelle ultime settimane c’è stata un’impennata di contagi e questo ha spinto probabilmente molti, che fino a quel momento non ne erano intenzionati, a ricorrere al vaccino. Ecco il perché di queste due giornate di vaccino ad accesso libero.