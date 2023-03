Crea una start up fasulla per incassare un finanziamento

Aveva finto di creare una start up innovativa per ottenere un finanziamento agevolato, usato poi per ripianare i debiti di un’altra società. È finito nei guai un imprenditore faentino operante nel settore della promozione pubblicitaria. La Guardia di Finanza di Faenza, in esecuzione a un provvedimento cautelare del gip di Ravenna – su proposta dell’Eppo, European public prosecutor’s office di Bologna –, ha sequestrato beni per oltre 70mila euro.

L’indagine ha tratto spunto dalle dichiarazioni rese ai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Faenza da parte di una dipendente dell’imprenditore, che, preoccupata per le eventuali responsabilità derivanti dalle richieste che gli venivano avanzate di ‘sistemare’ i bilanci, ha denunciato diverse operazioni fraudolente a sua conoscenza, ideate dal suo datore di lavoro con il contributo di un consulente finanziario locale.

Le verifiche eseguite dalle Fiamme Gialle hanno poi svelato il piano, raccogliendo numerosi elementi con una perquisizione: è apparso chiaro, ai finanzieri, che l’imprenditore avesse creato l’impresa innovativa solo sulla carta, registrandola nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, per poi richiedere uno specifico contributo comunitario, non riuscendoci solo a causa di alcune irregolarità nella documentazione.

L’imprenditore aveva però chiesto subito dopo un finanziamento agevolato per 100mila euro. In questo caso l’operazione era andata a buon fine e aveva potuto accedere al credito con una procedura semplificata, basata solo su autocertificazioni. Così il 27 gennaio 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia,aveva ricevuto i soldi e in pochi giorni aveva disposto ben 43 giroconto per saldare i fornitori di un’altra società già in crisi e poi

definitivamente fallita. Per far ’funzionare’ il tutto – hanno ricostruito i finanzieri – aveva chiesto ai creditori di stornare le fatture fatte in passato alla sua impresa e riaddebitare gli stessi importi alla start up. L’imprenditore non è poi riuscito a pagare le rate del finanziamento.

In base a quanto emerso è stato denunciato per indebita percezione dell’erogazione pubblica ottenuta con la falsa autocertificazione dei requisiti necessari, e per malversazione delle somme così ottenute. La Procura Europea – sede di Bologna – competente per il danno causato alle finanze dell’Unione, garante ultimo del finanziamento illecitamente erogato, ha quindi chiesto il sequestro di 70.782 euro, pari alla differenza tra il finanziamento concesso e la parte di capitale comunque restituita.

Bloccate somme di denaro nella

disponibilità dell’indagato, alcune polizze assicurative e un immobile a lui intestati, che saranno successivamente confiscati in caso di condanna definitiva.