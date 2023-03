Crediti incagliati, 90mila cantieri sono a rischio

Associazioni di impresa e sindacati hanno lanciato un allarme sui ‘crediti incagliati’ legati al Superbonus. Nel corso di un incontro con il governatore Bonaccini e gli assessori Colla e Calvano, hanno chiesto alla Regione un segnale forte e chiaro al fine di scongiurare il fallimento di migliaia di imprese. A un mese dell’avvio del tavolo a Palazzo Chigi, non si registrano, infatti ancora progressi significativi. Il decreto legge del 16 febbraio scorso ha bloccato le operazioni di cessione dei crediti e dello sconto in fattura, ma non si è tenuto in considerazione il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi. Secondo le stime del Governo, si tratta di 19 miliardi di euro, già maturati che, se non pagati, metterebbero a rischio 90mila cantieri di ristrutturazione. Questa è la prima emergenza da risolvere.

Per Confartigianato, le conseguenze dell’improvviso stop alle cessioni del credito, stanno provocando grandi disagi al mondo dell’artigianato e delle piccole e media imprese. "È una situazione – ha commentato Antonello Piazza, vicesegretario provinciale di Confartigianato – che mette in estrema difficoltà un comparto che, in questi anni, ha fortemente contribuito alla ripartenza dei nostri sistemi economici, così come non va trascurato il ruolo positivo dei consorzi del settore edile, che hanno saputo dare un contributo importante al miglioramento del patrimonio edilizio dei nostri territori ed in particolar modo in quello della nostra provincia. Ecco perché è importante che tutti si impegnino per una soluzione rapida e definitiva di questo problema, ricordando al Governo che, il tempo, è un fattore determinante per evitare pesanti riflessi economici e sociali". Il governatore Bonaccini si è impegnato a portare quanto prima la discussione in Conferenza delle Regioni, chiedendo la presenza del Governo, in quanto trattasi di un tema nazionale.