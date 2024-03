"Crepe, allagamenti e spese Torre Zucchi, troppi disagi". La protesta di alcuni inquilini per la palazzina sulla Darsena

Doveva essere il simbolo della riqualificazione della Darsena, il fiore all’occhiello della rinascita dell’area da un punto di vista immobiliare, l’edificio in grado di dare il via a molte altre costruzioni avveniristiche lungo il canale Candiano e invece è stato un incubo per i proprietari, a causa dei problemi che si sono susseguiti a raffica in una decina d’anni.

Il condominio Torre Zucchi è nato male come si suol dire, neanche il tempo di finire i lavori che tutti i problemi hanno cominciato a venire fuori: infiltrazioni, crepe e muffe all’interno degli appartamenti e negli spazi comuni, pezzi di intonaco e infissi che si staccano e cadono di continuo, ripetuti allagamenti del seminterrato dove ci sono i garage e le cantine. A denunciarne il forte degrado è Paolo Errico, proprietario di uno degli appartamenti dove vive con la famiglia.

"Sono stato tra i primi a credere nel progetto – racconta – al punto che ho comprato casa direttamente sulla carta e non vedendo l’ora di poterci entrare. Speravo, come molti, di aver fatto l’affare immobiliare della vita, di aver scelto una palazzina moderna, tecnologica, firmata da un grande architetto, Cino Zucchi, in una zona in forte espansione. E invece mi sono subito dovuto ricredere. Quando mi affaccio sul balcone e vedo il meraviglioso panorama sull’acqua e sul centro di Ravenna, mi dimentico di tutto, ma è solo un attimo. Ho solo questa gioia".

Una gioia che invece è negata ai condomini dei piani bassi, in particolare a quelli il cui appartamento si affaccia sul lato del bitumificio Sic, ex Cmc, che non è stato mai bonificato nel tempo e versa in condizioni pietose. Pieno di acqua stagnante, è infestato da erbacce e insetti molesti, soprattutto nel periodo estivo. Errico, come altri condomini, ha sopportato in silenzio per tanti anni, ma poi è arrivata la classica goccia che fa traboccare il vaso: l’arrivo di una diffida da parte del Comune di Ravenna che impone la sostituzione degli impianti gas metano con piani a induzione in cucina, per il "ripristino delle condizioni di sicurezza e messa a norma ai sensi del Decreto Ministeriale. 37/08". Pena il rischio, se non si provvede nei tempi fissati, di vedersi staccare le utenze.

"In sostanza è stata rilevata l’ennesima difformità e nuovamente siamo noi a doverne pagare le conseguenze – spiega Paolo Errico –. Sono anni che andiamo avanti per vie legali, con risultati in verità ben poco soddisfacenti. Anche in quest’ultimo frangente, con il cambio di amministratori, non siamo riusciti a essere incisivi, c’erano gli estremi per procedere sul piano penale ma non è stato fatto. E gran parte dei condomini, circa l’80%, si è già adeguato, restiamo solo noi, uno sparuto 20%. Nessuno di noi ha voglia di saltare in aria, ovviamente, e non ci resterà che provvedere…Fra l’altro poi, se proprio si vuol parlare di sicurezza, il nostro cappotto termico è in poliuretano, altro che materiali biocompatibili, quindi come quello che ha provocato l’incendio nelle palazzine a Valencia. Ma il problema è un altro: l’edificio ha ottenuto l’agibilità senza che qualcuno abbia effettuato i necessari controlli in termini di sicurezza, igiene, salute e risparmio energetico". Tra le altre cose, Torre Zucchi doveva garantire ai 72 alloggi di edilizia residenziale pubblica a prezzi contenuti e ai 12 in edilizia libera grandi risparmi in bolletta per via dei pannelli solari, auto-produzione di energia, e invece le spese condominiali sono spesso superiori ai 6mila euro l’anno (ndr, cifra che vale per il quadrilocale di Errico).

Dopo quest’ultima considerazione, Errico arriva all’affondo finale. "Chiedo solo, insieme al 20% dei condomini – dice – che sia fatta giustizia, che chi è responsabile di questo scempio finalmente paghi. Nonostante il nome altisonante dell’architetto, la palazzina è stata costruita male, con materiali scadenti, in economia, un’operazione nata e pensata unicamente per ‘salvare’ l’Iter. Il Comune poteva intervenire in più di un’occasione e non l’ha fatto. E mi spiace che la gran parte dei condomini abbiano deciso di stare zitti per quieto vivere. E invece dobbiamo dirlo a gran voce perché ciò non accada più".