Cresce del 25% la raccolta differenziata. Da febbraio più passaggi per carta e plastica

A Castel Bolognese è in forte crescita la raccolta differenziata. Lo comunica Hera in una nota. L’aumento è stato del 25% rispetto al 2022, "grazie ai nuovi servizi ambientali e ai comportamenti virtuosi dei cittadini". Dal 1° febbraio 2024 plastica/lattine e carta/cartone saranno raccolti tutte le settimane e non più a settimane alterne nel centro storico e nella zona residenziale. Entro la fine di gennaio tutti i cittadini riceveranno un apposito volantino informativo che riporterà il nuovo calendario di raccolta; il calendario sarà scaricabile anche dall’App ’Rifiutologo’.

Le modifiche dei servizi ambientali, "accolte positivamente dai cittadini, hanno portato la raccolta differenziata di Castel Bolognese a fare un notevole salto in avanti, facendo centro con numeri in forte crescita".

Il completamento del servizio ha consentito dunque a tutto il territorio comunale di passare dal 38% del 2019 a oltre l’80% di oggi. "Numeri altissimi, nonostante le difficoltà rilevate nei mesi di maggio e giugno, a causa dell’alluvione".

"Rispetto a questi dati – commenta Ciro Lelli, responsabile ambiente area Ravenna Cesena di Hera - occorre tenere alta l’attenzione sul rifiuto da conferire al servizio pubblico; in particolare è fondamentale la collaborazione dei cittadini a quali si chiede di non inserire materiali diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata prevista da calendario. Un positivo risultato, in termini di qualità, produce una vendita su libero mercato o consorzi di filiera, con conseguente contenimento delle tariffe". Si ricorda che " la normativa sanzionatoria è stata allargata verso le utenze domestiche non solo con sanzioni amministrative ma anche penali soprattutto se trattasi di rifiuti pericolosi".