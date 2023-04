Cresce il budget per le associazioni

È stato pubblicato il bando 2023 per la concessione di contributi economici a favore delle associazioni operanti in ambito culturale a Bagnacavallo, che mette a disposizione un budget di 25.000 euro, 5.000 in più del 2022, per sostenere le progettualità dell’associazionismo locale. Invariati gli ambiti di intervento sui quali è possibile elaborare progetti: promozione culturale, valorizzazione dei beni culturali, ambientali e tradizioni locali, sviluppo turistico, pari opportunità, difesa dei diritti umani e promozione di rapporti internazionali. È inoltre previsto un premio per il tema ’Il paesaggio urbano’.

Le domande potranno essere presentate entro le 12 del 2 maggio. L’avviso del bando e il modulo per presentare domanda sono sul sito www.comune.bagnacavallo.ra.it. Info: 0545 280889 o [email protected]