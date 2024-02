Cresce il mercato dell’auto. Immatricolazioni + 25 %

Sono notizie positive e incoraggianti quelle che arrivano dal mercato dell’auto, soprattutto nella nostra provincia. A livello nazionale – secondo i dati forniti da Unrae – l’associazione delle case automobilistiche estere che operano in Italia – il 2023 ha chiuso con un +18,96% rispetto all’anno precedente, grazie a 1.566.448 di auto nuove immatricolate. È una crescita consistente, con circa 250.000 unità in più rispetto al dato del 2022, che fece registrare 1.316.773 di immatricolazioni, ma è ancora indietro di oltre 350.000 vetture (-18,3%) rispetto al 2019. Il dato più significativo è tuttavia quello del mercato ravennate, che ha fatto registrare un incremento delle immatricolazioni pari al 25,82 %. La performance della nostra provincia è nettamente la migliore in regione, se si esclude il ‘caso’ di Reggio Emilia (addirittura +103%). Il dato della provincia reggiana è infatti ‘drogato’ dalla presenza di una impresa di noleggio a lungo termine che ha immatricolato la propria flotta nel capoluogo. Escludendo e cifre di Reggio Emilia, la media regionale ha fatto registrare un aumento del 19,09%, assolutamente in linea col dato nazionale. In Emilia Romagna, a tener testa – in termini percentuali – alla provincia di Ravenna, c’è solo Parma (+23,57%). In termini di vendite e di incremento percentuale, la ‘medaglia d’oro’ in provincia va al marchio Dacia che, con 940 immatricolazioni ha fatto registrare in incremento di oltre il 44% rispetto allo scorso anno, avvicinandosi al 10% della quota di mercato. Buone, e in qualche coso ottime performance – sia intermini assoluti di vendite, sia in termini percentuali – hanno piazzato, nell’ordine, anche Volkswagen, Peugeot, Renault, Toyota, Ford e Kia, ma pure Bmw, Audi, Alfa Romeo, Citroen, Hyundai, Jeep, Land Rover, Mercedes, Nissan, Mazda, Opel, Suzuki, Mini, Skoda e Volvo. Discorso a parte per Fiat, che resta un brand tradizionale con una buona quota di mercato, ma che ha fatto registrare una leggera flessione, del 6%. Fra gli incrementi ci sono le italiane Dr, con 115 immatricolazioni (+70,6%), ed Evo, con 52 immatricolazioni (+48,6%), ma è la britannica Mg ad aver sestuplicato le vendite (da 27 a 171). Ha triplicato le vendite anche Tesla, passando da 23 a 87, mentre Cupra ha incrementato del 7% (da 125 a 132), Porsche del 12% (da 31 a 43) e Smart è rimasta su numeri contenuti, passando da 9 a 12 immatricolazioni. Per il segmento del lusso, nella nostra provincia, nel 2023, sono state immatricolate 3 Ferrari (2 nel 2022), 3 Lamborghini (nessuna nel 2022), 13 Maserati come un anno fa e 22 Jaguar (37 nel 2022). Per quanto riguarda le alimentazioni, il trend è sovrapponibile a quello nazionale, dove l’elettrico puro non sfonda. Il motore a benzina ha archiviato il 2023 al 28,3% di quota (+0,8%). Il diesel (-2,1%) è sceso al 17,8%. Il Gpl ha chiuso il 2023 stabile al 9%. Le ibride hanno guadagnato 2,1 punti, archiviando il 2023 al 36,2%, con un 10% per le ‘full hybrid’ e col 26,2% per le ‘mild hybrid’. Le elettriche pure (Bev), hanno chiuso al 4,2%, mentre le cosiddette Phev (ibride plug-in) retrocedono al 4,4%, perdendo lo 0,7%.

Roberto Romin