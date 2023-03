Cresce l’Irpef per le famiglie "Ma la città è sempre più povera"

Aumenta l’Irpef per una quota importante di cittadini: nel nuovo bilancio del Comune è infatti previsto che per chi ha redditi compresi fra i 15mila e i 28mila euro l’addizionale Irpef comunale si spingerà fino al massimo consentito dello 0,8%. L’operazione si dovrebbe tradurre in un surplus previsto per le casse comunali di un milione e 600mila euro: "il quale – evidenzia per Area Liberale il consigliere Gabriele Padovani – va ad aggiungersi al milione e 400mila euro di maggior gettito della precedente annata. Parliamo di tre milioni di euro di tasse in più pagate in due anni dai cittadini. Una cifra stratosferica".

Da parte sua, Palazzo Manfredi evidenzia come coloro che hanno un reddito inferiore ai 13mila euro annui non siano sottoposti all’addizionale Irpef – prima la soglia per l’esenzione era posta a 9mila euro – mentre chi guadagna fra i 13mila e i 15mila euro rientra nella cosiddetta ‘fascia di restituzione’. Sulle cause dell’aumento della tassazione per i redditi superiori ai 15mila euro, il consigliere d’opposizione Padovani spiega che "sono aumentate le spese per i servizi sociali e contemporaneamente sono diminuiti gli incassi per la refezione scolastica. Due indici chiari che denotano l’impoverimento della città".

A entrare nel dettaglio dei mancati introiti per la refezione scolastica è l’amministrazione: i costi per i pasti scolastici sono passati da due milioni all’anno a due milioni e 200mila euro, mentre gli incassi sono diminuiti da un milione e 900mila euro a un milione e 700mila: molte famiglie insomma non riescono a far fronte alle rette, e tocca dunque al Comune coprire l’ammanco.

L’aumento nella tassazione per le famiglie di classe media è da considerarsi un provvedimento una tantum o diventerà strutturale? Difficile dirlo ora: "Un’ulteriore tassa che il Comune non ha conteggiato come tale – conclude Padovani – pur essendolo alla luce della quantità di cittadini che ha intercettato, è relativa agli incassi provenienti dalle sanzioni comminate dagli autovelox".

Le cifre rese note per i soli ultimi mesi del 2022 dipingono un quadro che vede gli autovelox installati di recente (e oggetto di forti polemiche) portare grosse cifre nelle casse di Palazzo Manfredi: il Comune nel 2023 potrebbe potenzialmente registrare incassi dai velox per una cifra intorno ai dieci milioni di euro.

Filippo Donati