Crescono i crocieristi "E vivono la città di sera"

Il ranking del 2022 per il porto di Ravenna risulta coincidente a quello del 2021 per ogni modalità di condizionamento, ma con un’eccezione: il numero di crocieristi. Per quanto riguarda i crocieristi infatti nel 2021 il porto di Ravenna non veniva menzionato, mentre nel 2022 risulta essere in 12° posizione.

Tanti crocieristi sono in arrivo in questi giorni e, oltre ad apprezzare le bellezze dci Ravenna, approfittano anche dell’offerta culturale cittadina. "La collaborazione avviata tra Terminal crociere e Ravenna Festival ha un grandissimo valore. Significa portare la nostra rassegna, che è già internazionale, in un contesto di turismo d’eccellenza". Così il presidente dell’Autorità portuale Daniele Rossi, a cui si aggiunge il sovrintendente di Ravenna Manifestazioni Antonio De Rosa: "Aspettavamo da tempo i crocieristi al Festival, ora sono arrivati, quindi grazie a tutti per questo lavoro di squadra. Arricchire la vacanza ascoltando solisti di livello internazionale in concerti straordinari è una novità da portare avanti anche in futuro". La soddisfazione è legata alla presenza di un centinaio di turisti, imbarcati sulla Celebrity Constellation, al concerto del 22 giugno che ha visto sul palco del Pala De André la talentuosa violinista tedesca Anne Sophie Mutter con i suoi Virtuosi. La nave è ripartita da Porto Corsini il pomeriggio successivo, per un viaggio lungo le coste croate e greche.

Cosa certamente non facile è integrare Festival e crociere, per l’incrocio delle date e per la necessità ovviamente che la nave si fermi a Ravenna una notte, in partenza o in arrivo. "Quest’anno, l’Autorità Portuale di Ravenna e Ravenna Civitas Cruise Port – spiega Anna D’Imporzano, direttrice del terminal crociere di Porto Corsini - hanno unito le proprie forze per sostenere uno dei più iconici eventi di Ravenna Festival, con l’intento di far incontrare questa importante rassegna con il mondo delle crociere che orbita intorno al terminal di Ravenna, sia invitando ad assistervi coloro che hanno contribuito, in modo diverso, all’importante risultato raggiunto nel 2022, e che in futuro consentiranno di traguardare obiettivi ancora più ambiziosi, sia per offrire ai crocieristi e all’equipaggio delle navi da crociera la possibilità di scoprire e arricchire anche in questo modo, unico e speciale, la loro esperienza a terra durante la sosta a Ravenna".

