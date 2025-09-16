Crescono i titolari over 70. Ma più imprese giovani

Crescono, di poco meno di 100 unità, le imprese giovanili dal primo al secondo trimestre 2025 ma anche quelle con titolari d’impresa con almeno 70 anni che sono salite dall’11,4 al 13% del totale. È quanto emerge da uno studio della Camera di commercio di Ferrara Ravenna sulla base dei dati Unioncamere-InfoCamere. Il settore dove il fenomeno è più marcato è l’agricoltura: qui quasi un titolare su tre ha almeno 70 anni. Seguono la fornitura di energia e l’artigianato manifatturiero. In fondo alla classifica, i comparti più innovativi come Ict e consulenza.

L’invecchiamento dei titolari riflette una doppia dinamica: da un lato il rallentamento del ricambio generazionale, dall’altro la resistenza - anche culturale - a cedere la guida dell’attività. Il dato - sottolinea la Camera di commercio - preoccupa soprattutto per le piccole imprese tradizionali, spesso familiari e radicate nel territorio, dove il passaggio di testimone è cruciale per garantirne la sopravvivenza. "Il dato in crescita delle imprese giovanili – spiega Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna - ci conforta e ci sprona sempre di più nell’impegno a sostenere i giovani ma si deve allo stesso tempo prendere atto che la trasmissione d’impresa costituisce una fase naturale ma spesso critica della vita di un’impresa".

E per fare un buon passaggio generazionale serve formazione manageriale, una nuova organizzazione del lavoro e la progettazione finanziaria dell’impresa. "Il passaggio generazionale nelle imprese – ha proseguito Guberti – non è solo un processo obbligato da pianificare con largo anticipo, ma può rappresentare una grande opportunità strategica: le aziende che hanno affrontato un passaggio generazionale tra il 2013 e il 2024, infatti, hanno ricavi superiori in media del 7% rispetto alle altre imprese".

Giorgio Costa