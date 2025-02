Crescono le attività giovanili. Calo per quelle femminili

Al contrario di quanto accade per le imprese in genere, nel Ravennate crescono le imprese giovanili. Il saldo netto annuale della movimentazione, pur in calo rispetto al 2023 (era +379) è ancora largamente positivo: +258. Positivo anche il tasso di variazione relativo: +10,3% (era +15,3% nel 2023) anche se in rallentamento, mentre era stato progressivamente in crescita fino al 2023. Per le imprese femminili, nel 2024, il saldo della movimentazione tra aperture e chiusure è invece negativo (-37, ed era positivo e pari a +34 nell’anno precedente); l’andamento del tasso annuale scende a -0,47%, dal +0,42 dell’anno prima. Per le imprese straniere la differenza tra aperture e chiusure, sempre positiva (+235 unità), risulta però lievemente inferiore rispetto al dato del 2023 (+281). Regredisce, seppure di poco, il tasso di crescita annuale (+5,1% contro il +5,5% del 2023).