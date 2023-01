"Crescono le persone in sovrappeso Presto un ambulatorio per loro"

Mangiamo male e ci muoviamo poco. È una conclusione a cui l’Ausl era già arrivata da tempo, fotografata anche dal ’Profilo di salute’ pubblicato l’anno scorso come report delle abitudini e dello stato di salute della popolazione ravennate. E come risposta, ora l’azienda sanitaria ha intenzione di creare un ambulatorio per le persone con obesità, replicando per gli adulti un percorso che al momento è previsto solo per bambini e ragazzi fino a 18 anni. Nei giorni scorsi a questo proposito l’Ausl ha annunciato l’apertura di un nuovo ambulatorio dedicato ai più piccoli a Faenza, rispondendo a una richiesta delle famiglie del territorio. "Quello dell’alimentazione e del sovrappeso è tra i problemi più importanti che abbiamo al momento per quanto riguarda gli stili di vita, sia tra i ragazzi che tra gli adulti – spiega Giulia Silvestrini, medico dell’Igiene pubblica dell’Ausl a Ravenna –. Il numero delle persone in sovrappeso è in aumento, mentre l’obesità vera e propria è abbastanza stabile. Gli ambulatori in cui accogliamo i bambini fortemente sovrappesi o obesi sono la punta dell’iceberg di un problema sul quale occorre lavorare a monte, anche sui genitori. Andiamo anche nelle scuole per cercare di fare prevenzione e dopo la pandemia stiamo ripartendo con i momenti formativi aperti a tutti".

Ma cosa dicono i dati? Nella nostra provincia 1 bambino su 4 pesa più di quanto sarebbe consigliato per la sua salute: il 18% è sovrappeso e il 7,5% è obeso. Nel 2019 un’indagine fatta su un campione di bambini tra gli 8 e i 9 anni del Ravennate mostra che solo il 6% assume 5 porzioni di frutta e verdura giornaliere, mentre il 24% beve bibite zuccherate tutti i giorni. Se non altro coloro che non fanno sport sono solo l’11%, rispetto alla media nazionale del 20%.

Tra gli adulti tra i 18 e i 69 anni nel Ravennate il 43% è sovrappeso o obeso: il 18% di coloro che hanno tra i 18 e i 24 anni, il 32% tra i 25 e i 34, il 39% tra i 35 e i 49 e il 54% tra i 50 e i 69. Il problema colpisce soprattutto gli uomini, le persone con una bassa istruzione e coloro che hanno difficoltà economiche. Inoltre solo il 9% dei ravennati consuma almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Il 15% della popolazione adulta è totalmente sedentaria. "Stiamo lavorando per aprire anche per gli adulti percorsi analoghi a quelli dedicati ai ragazzi, con ambulatori per migliorare gli stili di vita – prosegue Silvestrini – e intendiamo partire entro la fine dell’anno. L’obiettivo è lavorare sull’attività fisica e l’alimentazione".

Sara Servadei