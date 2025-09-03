Criminalità a Marina: "Servono gli street tutor"

L’ultimo caso balzato alle cronache è una rapina: un ragazzo è stato malmenato e gli sono state portate via le scarpe e la borsa. Ma sono diversi gli episodi di criminalità di cui si è parlato quest’estate avvenuti a Marina di Ravenna: nella notte tra il 20 e il 21 giugno c’è stata la rapina di due cellulari ai danni di due giovani tra cui una ragazzina minorenne, colpita con delle catene e lasciata a terra. Quella notte è la stessa in cui è stato filmato un 26enne scappare da un’auto della polizia sfondando il finestrino, dopo essere stato fermato per aver danneggiato alcune auto parcheggiate probabilmente per cercare oggetti di valore all’interno: era già stato arrestato per furto nelle auto in sosta il 4 giugno. Entrambi sono stati individuati dalle forze dell’ordine e arrestati. Così come i due, entrambi minorenni, accusati di aver accoltellato e rapinato un altro minorenne in discoteca a maggio. La sensazione che resta a fine estate è che Marina di Ravenna sia stata spesso al centro di episodi spiacevoli.

Ieri sul tema sono interveuti i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Patrizia Zaffagnini e Nicola Grandi con una nota: "Un’estate da dimenticare quella che si sta avviando alla conclusione per i nostri lidi – si legge –, balzata all’onore delle cronache dei quotidiani (non solo locali) per furti, pestaggi, rapine e accoltellamenti da parte di giovani, soprattutto nordafricani. Vittime aggredite, derubate di borse, telefonini, portafogli, addirittura delle scarpe, picchiati, minacciati con coltelli, mentre i rei, gruppi di giovani soprattutto nordafricani, spesso minorenni, molti pregiudicati e altri senza fissa dimora, continuavano in larga parte a imperversare seminando il panico e diffondendo un’immagine decisamente non attraente delle nostre località costiere".

Fratelli d’Italia cita quindi le proprie proposte "che ci sentiamo di riproporre con forza, ricordado ad esempio l’utilizzo degli street tutor nelle zone calde della movida sui lidi, oppure la collaborazione tra polizia locale e istituti di vigilanza, coprendo, soprattutto nei weekend, orari che vanno dalle 24 alle 6 del mattino. E dove sono finite le proposte di convenzioni con associazioni per i cani antidroga, per controlli nella zona stazione, o alle fermate degli autobus o ancora nelle zone della movida?".