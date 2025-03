Crimine organizzato. Incontro domani in via Levico

“100 Passi verso il 21 marzo”. L’incontro, mira a sensibilizzare e stimolare la riflessione sulla lotta contro la criminalità organizzata, con particolare attenzione al contesto dell’Emilia-Romagna e alle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia. Appuntamento domani alle 18.30 alla Cucina Popolare in via Levico 11/A. All’incontro, interverranno Donato Ungaro, giornalista e coraggioso testimone della lotta alla mafia, Carlo Giannelli Garavini, referente provinciale di Libera Ravenna, e Andrea Giacomini, Comandante della Polizia Locale di Ravenna. Il confronto si concentrerà sul modo in cui le organizzazioni mafiose si sono adattate ai cambiamenti sociali ed economici, infiltrandosi nel tessuto produttivo e politico del Nord Italia. Gli agenti delle polizie locali di Ravenna e Cervia prepareranno una cena con prodotti coltivati in terre sottratte alle mafie. Prenotazioni: 342/7629030