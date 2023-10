Crisi energetica, Cina e Assange. Quattro incontri in Sala Ragazzini

Sono una quindicina i cittadini che compongono il comitato per una libera informazione, che organizza un ciclo di incontri per dare spazio, dicono, "anche alle voci dissonanti". Gli appuntamenti, tutti a ingresso libero, si svolgeranno in Sala Ragazzini (Largo Firenze), alle 21. Si comincia mercoledì prossimo con Demostenes Floros. Il collaboratore di Limes e Oil presenterà il suo libro ’Crisi o transizione energetica?, cioè come il conflitto in Ucraina cambia la strategia europea per la sostenibilità’. Mercoledì 22 novembre sarà la volta di Alberto Bradanini: l’ex diplomatico racconterà il suo testo ’Cina, l’irresistibile ascesa’. Terzo appuntamento il 20 dicembre con la Uisp, dal titolo ’Ritorno allo sport popolare’. A chiudere il ciclo di incontri sarà il 24 gennaio 2024 Stefania Maurizi con ’Il potere segreto’, sul caso del fondatore di WikiLeaks Julian Assange, col quale Maurizi ha lavorato.