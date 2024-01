Crisi energetica e rinnovabili, se ne parla nella palazzina comunale

Secondo appuntamento oggi per il progetto ‘Intelligent Cities Challenge’ (Icc). L’appuntamento è alle 10 nella sala conferenze al piano terra della palazzina comunale in piazza XXV Aprile 11 dove si svolgerà un laboratorio aperto per condividere e discutere priorità e azioni per rendere più Cervia sostenibile e competitiva. Il laboratorio è aperto alla cittadinanza, al mondo del terzo settore, del volontariato, associazionismo e agli operatori economici, che sono invitati a partecipare per dare un loro contributo alla pianificazione del green deal locale di Cervia, che avrà come focus la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile. Nello specifico, si discuterà di come la comunità può essere parte attiva della transizione green attraverso la creazione delle comunità energetiche.