Crisi ex Farmografica, è ufficiale. Il Gruppo Focaccia vuole rilevarla

Il Gruppo Focaccia lo aveva detto, nei giorni scorsi. E ieri, al tavolo in Prefettura riunitosi per parlare della vertenza ex Farmografica di Cervia, ha ribadito mettendola nero su bianco la propria intenzione di rilevare la storica azienda cervese ora nelle mani della multinazionale austriaca Meyr Melnhof. Da giorni non si parla che della prospettata chiusura dell’azienda, con 92 dipendenti che rischiano di essere lasciati a casa. I sindacati sostengono che il gruppo austriaco voglia utilizzare la scusa dell’alluvione per chiudere la realtà cervese.

Ieri mattina i sindacati hanno nuovamente protestato: un centinaio le persone ritrovatesi in piazza dell’Aquila, di cui circa 80 dipendenti della realtà cervese, come riferisce il segretario generale di Slc Cgil Ravenna Saverio Monno, la sigla che ha organizzato il presidio assieme a Uilcom Uil Ravenna. In seguito i sindacati hanno preso parte al tavolo in Prefettura. "L’incontro di oggi ci ha messo nella condizione di poter assistere all’ufficializzazione dell’interessamento del gruppo Focaccia nel rilevare la vecchia Farmografica – dice Monno –. Accogliamo con cauto ottimismo le aperture della multinazionale austriaca attualmente proprietaria dello stabilimento e auspichiamo che sia reale: nelle scorse settimane avevamo capito che l’apertura nei confronti delle istituzioni, che avevano teso una mano nei confronti della proprietà per mantenere aperta l’azienda cervese, era solo di facciata. Ciò che invece accogliamo con estremo favore è l’interesse di Focaccia, che ci sembra davvero animato da buoni propositi. Speriamo che il più presto possibile venga convocato un tavolo al ministero a Roma". Ciò che preoccupa i sindacati, insomma, è l’atteggiamento della multinazionale austriaca: "Ci aspettiamo che si muova senza ostacolare il percorso, e l’ho ribadito al tavolo – prosegue Monno –. Bene che qualcuno voglia gestire l’azienda che per loro è un problema sul piano economico, ora non pensino di ’fare cassa’ sulla chiusura".

Le prospettive, insomma, sono ora più rosee. Lo afferma anche la Prefettura in una nota in cui si legge che "emerge ottimismo dopo la nuova riunione in Prefettura per la vertenza ex Farmografica di Cervia" in cui è stata "formalizzata la lettera di intenti del gruppo Focaccia, dopo i colloqui avviati nei giorni scorsi, per la cessione del ramo d’azienda. Si attende ora l’ok da parte del board della multinazionale affinché i legali delle parti possano scendere nei dettagli della trattativa avviata. Il prefetto De Rosa e le istituzioni presenti al tavolo (Regione, Provincia, Comune di Cervia) hanno chiesto la salvaguardia dei livelli occupazionali e la corresponsione degli stipendi fino alla conclusione della trattativa e poi adeguate misure di sostegno nelle more di completare tutti i dettagli tecnici. Già chiesto, e sarà ulteriormente ribadito, un tavolo nazionale ai ministeri delle Imprese e del Made in Italy e del Lavoro con tutte le parti". Il prefetto ha poi ringraziato il gruppo Focaccia "per aver confermato la volontà di acquisire il ramo di attività e di garantire l’occupazione".

