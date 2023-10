"Crisi? Il teatro è l’invenzione del futuro"

Dopo la novità del prologo di ottobre con quattro appuntamenti al teatro Rasi, ‘Per troppa luce’, ‘VajontS 23’, ‘Leggere Franco Quadri’ e ‘Occam Océan’, la nuova ‘Stagione dei teatri’ si aprirà ufficialmente il 2 novembre, con un menù ricco di classici rivisitati da registi di fama, spettacoli ispirati a testi che nascono da generi letterari diversi e brani che aprono a profonde riflessioni sull’oggi.

Ad accogliere la stagione fino ad aprile, come è ormai tradizione, saranno i due teatri cittadini, l’Alighieri e il Rasi. "Da anni si parla si parla di crisi del teatro – spiega Alessandro Argnani, co-direttore di Ravenna Teatro –, probabilmente anche come specchio di quanto avviene nel mondo, noi rispondiamo dicendo che è l’invenzione del futuro. Ciò che più di tutto. Mette ancora al centro l’essere l’umano, le comunità e la capacità di emozionarsi". "C’è bisogno di tornare all’ascolto – aggiunge Marcella Nonni, co-direttrice – e di metterci in connessione con chi ci ha preceduto e con chi, oggi, ha cose da dire. Questa stagione si sviluppa tra pilastri della tradizione, come Eschilo e De Filippo, e giovani autrici contemporanee, come Adele Gasquel e Viola Ardone, e si sofferma su temi fortemente attuali, quali i mutamenti climatici e ambientali". Lo spettacolo di De Filippo, ‘Uomo e galantuomo’, scritto a soli 22 anni, interpretato da Geppy Gleijeses, suo allievo, è il primo dei sei fissi per gli abbonati, programmati all’Alighieri.

C’è poi ‘Kohlhass’ di Marco Baliani che racconta la storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, alimenta una spirale di violenze. Baliani che di recente si è trasferito a Ravenna, proporrà anche ‘Una notte sbagliata’ sull’abuso del potere, al Rasi. Da non perdere anche ‘Trappola per topi’, un classico della letteratura teatrale dal 1952 in poi, scritto da Agata Christie e portato in scena per l’occasione con una rilettura di cui è protagonista l’attore Ettore Bassi. Anna Della Rosa e Valter Malosti vestiranno invece i panni dei due straripanti protagonisti della grande tragedia scritta da Shakespeare tra il 1607 e il 1608, ‘Antonio e Cleopatra’.

Sul palco anche Ambra Angiolini in ‘Oliva Denaro’, nato dalla penna, insieme forte e delicata di Viola Ardone, e Sonia Bergamasco in ‘La locandiera’ di Antonio. Latella, primo testo italiano in cui è protagonista una donna. Nella rosa dei titoli che compongono gli spettacoli a scelta, tra gli altri, un ricordo del teatro Koreja al giornalista Alessandro Leogrande, la trilogia delle Albe che rende omaggio ai maestri di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, il nuovo spettacolo di Nerval teatro ‘La buca’, la tragedia di Eschilo rivisitata in chiave comica ‘In 7 contro Tebe’, il lavoro anarchico e surreale di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, la comicità vitale di Natalino Balasso, il concerto-spettacolo diretto da e con Armando Puzzo e dedicato alla Compagnia di detenuti-attori, fondata dal regista napoletano nel 1988 all’interno del carcere di Volterra.