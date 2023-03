Crisi tra le vetrine? C’è chi dice no Ottica, gastronomia e manicure In centro in arrivo nuovi negozi

Mini tour per le vie del centro storico alla scoperta di piccoli e grandi cantieri che interessano nuove attività commerciali. È vero che i numeri descrivono la crisi dei negozi e di altre attività commerciali, ma non manca chi investe puntando oltre l’inflazione. Questo rapido, e non certo esaustivo tour, inizia all’incrocio tra via Gardini e via Guidone.

Dove una volta c’erano il Bar Byron e, a fianco, un ottico, oggi sono in corso lavori di ristrutturazione che porteranno all’inaugurazione, tra alcuni mesi, di un nuovo ristorante che si affaccerà su entrambe le vie. Per ora i titolari (che operano attraverso la società Mille srl) sono molto abbottonati sulle caratteristiche della nuova attività di ristorazione: "Sarà molto moderna" l’unico commento. Intanto, però, un angolo di città che sembrava abbandonato, tornerà a vivere. Chi imbocca via Mentana non può non notare i lavori in corso a fianco dell’ex negozio Casa della Carta, trasferitosi nella parallela via Cairoli dove c’è fermento anche nel settore dell’abbigliamento. Il cantiere aperto in via Mentana ospiterà un’altra attività commerciale. Nel pomeriggio di sabato 1 aprile, in via IV novembre, aprirà ufficialmente il primo negozio di LabNab, linea di produzione di occhiali in stampa 3D, prodotti a partire da tecnopolimeri in polvere, realizzati su misura per ogni cliente. Se poi si imbocca via Cavour, dove le catene di attività si mescolano ai negozi più ‘storici’, si scoprono anche diverse curiosità. Una di queste è al numero 43, dove si apre la corte interna che porta al negozio gastronomico ‘Alpine, la bottega del buongusto’.

Nel piccolo locale a fianco, sede tempo fa di una piadineria e ormai vuoto da alcuni anni, sono in corso lavori. Ci si immagina che la bottega stia per ampliarsi, come ha già fatto posizionando tavolini all’esterno. Invece, ecco la sorpresa: aprirà un negozio per la decorazione delle unghie. Arrivati in fondo a via Cavour, passata Porta Adriana e anche il Fricandò, ecco in via Maggiore il Caddy’s, catena commerciale di vendita di prodotti per la casa e per la persona. Fino a qualche tempo fa era racchiuso in un locale contenuto. Ora occupa quella che è stata la sede di Dentix. Due ulteriori vetrine e ambienti ben più ampi, che arrivano fino all’angolo con via San Gaetanino.

lo. tazz.