Cristian Malavolti e Nicola Solaroli. Podestà e maestro di campo

Sono stati nominati ufficialmente il nuovo podestà della giostra e il maestro di campo del Niballo. Si tratta dei successori di Fausto Brugnoni e Antonio Lolli, dopo 20 anni di apprezzato servizio.

Il sindaco nonché magistrato dei Rioni Massimo Isola ha nominato come podestà della giostra Cristian Malavolti, 42 anni, e come maestro di campo Nicola Solaroli, 38 anni. Resteranno in carica per i prossimi tre anni. Entrambi vantano una lunga e comprovata esperienza nel Palio di Faenza: il primo è stato cavaliere del Rione Verde, con il quale ha vinto una Bigorda d’oro nel 2000 e poi un palio a Mugliano, un torneo a Grazzano Visconti, un palio a Mercato Saraceno e una Giostra del mare a Cervia. Da molti anni è membro della commissione di pista. Anche Nicola Solaroli fa parte da tempo del mondo del Niballo, ricoprendo i ruoli di capo rotellino e siniscalco nel Gruppo Municipale.

Quello del podestà della giostra è un ruolo delicato. Per 19 volte, un vero record, lo ha ricoperto Fausto Brugnoni. Per sette volte, l’ultima nel 2003, ha ricoperto questa prestigiosa e difficile carica Aldo Ghetti. Vantano cinque presenze anche Sergio Badiali e Ivan Balducci. Hanno svolto, rispettivamente 17 e 12 volte questo delicato ruolo in passato anche Enzo Argazzi e Vincenzo Verità e una volta, nel 1959, Giorgio Martinelli.

Gabriele Garavini