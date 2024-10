Cristiano Cavina col suo libro a Sant’Eufemia

La Fondazione RavennAntica, in occasione della Notte d’Oro di sabato, propone una serie di attività ed iniziative rivolte a grandi e piccini.

Dalle 10 alle 11, nel Museo Classis (via Classense, 29/A) è in programma la visita guidata intitolata ’Le Radici di Ravenna: Storie di Terra e di Mare’. L’evento è a pagamento (per info e prenotazioni: 320-9539916 o prenotazioni@ravennantica.org).

Per quanto riguarda il centro storico, la Domus dei Tappeti di Pietra (ingresso Chiesa di S. Eufemia, via Barbiani, 7) sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 22.30 con orario continuato e con ingresso ridotto (5 euro).

Alle 21, inoltre, la Chiesa di Santa Eufemia vedrà protagonista lo scrittore Cristiano Cavina (nella foto) che presenterà il suo ultimo romanzo ’L’Ananas no - Un giallo romagnolo’ (Editore Bompiani) dialogando con lo studioso Giovanni Gardini. Ingresso libero. Per informazioni: 0544 32512 o www.ravennantica.it

Al Mar, invece (via di Roma 13) , dalle 16 è in programma ’Riflessi d’oro e giochi di tessere: laboratorio di mosaico’ per famiglie con bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni a cura della sezione Didattica di RavennAntica. Ingresso a pagamento: 9 euro a bambino (gratuito per gli accompagnatori). Prenotazione obbligatoria al 0544-482477 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 16).