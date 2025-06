Cristiano Cavina primo ospite di ’Coramella Letteraria’

Brisighella ospita la rassegna “La Coramella Letteraria”, un ciclo di incontri con autori che si svolgerà ogni giovedì alle 19 presso una delle enoteche più caratteristiche del centro storico. L’iniziativa nasce dal desiderio di trasformare un luogo di ritrovo abituale in uno spazio di dialogo culturale, dove condividere idee e narrazioni in un’atmosfera informale e accogliente.Il programma si apre domani con Cristiano Cavina, autore del memoir ’Tropico del fango’ (Laterza), un racconto personale e toccante sull’esperienza dell’alluvione. Seguiranno, il 12 giugno, Marilù Oliva con ’La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre’ (Solferino), moderata da Anna Borsarelli; il 19 giugno Pietro Grossi con ’Qualcuno di noi’ (Mondadori), in dialogo con Cristiano Cavina; e infine, il 26 giugno, Martina Liverani con ’Guarda dove mangi’ (Polaris), presentata da Patrizia Bottura. Durante le serate sarà presente anche l’associazione Heart Lab Onlus di Castel Bolognese. La rassegna è realizzata grazie al sostegno del Comune di Brisighella, della Pro Loco di Brisighella e dell’Unione Romagna Faentina.