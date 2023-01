Cristina Ferretti, professione parole

Scrivere parole, testi e contenuti per raccontare e promuovere aziende, attività, professionisti, brand e prodotti: questo è il lavoro di ogni giorno per Cristina Ferretti, faentina, professionista della comunicazione, attiva con il nome di ‘la criss’. Cristina Ferretti è infatti una copywriter: "Essere una copywriter vuol dire scrivere testi, titoli, articoli, payoff, nomi e slogan per aziende, brand, campagne pubblicitarie, così come per il web e per i social. E poi ancora, scrivere contenuti per brochure, ‘schede prodotto’, case history, comunicati stampa, comunicati radio, articoli pubbliredazionali, affissioni, annunci pubblicitari, newsletter e molto altro ancora. Insomma, il copywriter trova le parole giuste per comunicare". In sostanza, con le sue parole e i suoi contenuti, ‘la criss’ aiuta le aziende a comunicare valori, identità, brand e prodotti, ma racconta anche la loro storia, il loro presente e il loro futuro, trasformando tutto questo in parole, che poi vanno a riempire siti web, blog, canali social, newsletter, comunicazioni, campagne pubblicitarie e altri canali. L’attività di copywriter che svolge Cristina Ferretti, comprende anche il lavoro di storyteller (raccontare con le parole), ghostwriter (scrivere al posto di altri in incognito), blogger (scrivere articoli di blog per aziende, siti web, professionisti), social media manager (gestione di...