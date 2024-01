Cristina Muti, ‘Chiamata alle arti’. Audizioni per giovani fino a 25 anni

In occasione di Ravenna Festival 2024, Cristina Mazzavillani Muti, fondatrice e anima della manifestazione, invita giovani e giovanissimi al Museo Classis dal 17 al 20 giugno. Saranno quattro giornate per vivere l’arte e condividerla. ’La Chiamata alle arti’, rivolta ai creativi di oggi e del futuro (fino a 25 anni e senza età minima), è aperta a una varietà di linguaggi – dalla fotografia al video, dalla poesia al rap e alla trap, dalle arti visive tradizionali a quelle più innovative, dal mosaico alla composizione musicale. Attraverso cinque sezioni, la Chiamata da una parte raccoglierà opere inedite, destinando le migliori ad essere esposte o eseguite a Classis, dall’altra offrirà l’occasione di nuovi momenti creativi nel Museo, dando così vita a un ricco programma di appuntamenti, inclusi concerti e performance. La direzione artistica è di Michele Marco Rossi e Anna Leonardi. È possibile iscriversi fino al 30 aprile, inviando domanda e materiali a chiamataallearti2024@ravennafestival.org (il materiale è reperibile sul sito ravennafestival.org).

"Stanca ed affranta nel vedere come certe forme d’arte spontanee, nate dalle nuove energie creative dei ragazzi di oggi, possano essere usurpate e violentate nell’odierna Babele comunicativa, – spiega Cristina Muti – mi metto alla ricerca di quel fertile mondo giovanile che già ho incontrato con stupendi risultati qualche anno fa, all’interno dell’Alighieri. E lo faccio, anzi lo facciamo, perché questa volta il gruppo di lavoro è nutrito e il programma denso ed ambizioso, per dimostrare che potenti forme espressive contemporanee come il rap e la trap, la video art, la fotografia digitale, la composizione musicale elettronica e non, la street art, ma anche il ‘nostro’ mosaico possano essere forme d’arte pure, autentiche, liberatorie e sublimi".

Tra il 2017 e il 2019, Cristina Muti si era messa alla ricerca delle energie creative della Romagna, aprendo le porte del teatro Alighieri a giovanissimi del territorio dagli 8 ai 18 anni, invitati a partecipare ad audizioni senza limiti di genere o temi. Quest’anno la ’Chiamata alle arti’ è estesa a tutta la penisola e fino ai 25 anni. È inoltre articolata in cinque sezioni: fotografia, video, poesia, rap e trap. Attorno al tema Invocazione, legato a Sette parole della compositrice Sofia Gubaidulina, si raccoglieranno invece lavori che spaziano da composizioni musicali a testi, da opere visive a qualsiasi altro linguaggio. La sezione di arti visive si distingue per l’assenza di selezione: tutti i partecipanti sono invitati a prendere parte a Another Bach in the Wall, un momento di creazione collettiva, a cui si unirà anche il pubblico, sulle note di Johann Sebastian Bach.