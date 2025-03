Cristina Zavalloni, omaggio a Edith Piaf

Il concerto in occasione della Giornata internazionale della donna alla Sala del Carmine di Massa Lombarda è una tappa immancabile nel lungo viaggio del festival ’Crossroads’. E così sarà anche per l’edizione 2025 della kermesse itinerante: stasera alle ore 21 si esibirà la cantante Cristina Zavalloni. Non casuale il tema femminile del suo progetto, un ’Omaggio a Édith Piaf’ realizzato assieme a Cristiano Arcelli ai sassofoni, Giancarlo Bianchetti alla chitarra, Manuel Magrini al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria.

Cristina Zavalloni, formatasi in ambito jazzistico (con un’evidente predilezione per le più moderne declinazioni del canto) si è poi indirizzata anche verso gli studi classici, finendo per diventare una delle voci più particolari della scena contemporanea. Sofisticata nell’immagine come nella voce, non confinabile a un genere univoco: difficile porre un’etichetta sulla Zavalloni. La cantante bolognese, ormai star internazionale, fa la spola tra la musica di ricerca extracolta, l’avanguardia storica e contemporanea e progetti che più si avvicinano ai modi del jazz senza però abbracciare completamente l’estetica afroamericana.

L’omaggio a Édith Piaf riveste di jazz le intramontabili melodie di questa icona della musica popolare francese. Il sestetto col quale la Zavalloni realizza questo progetto è di formazione relativamente recente ma raccoglie musicisti già individualmente legati alla cantante da lunghi sodalizi.

Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 13. Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338-2273423.