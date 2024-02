Criticità alle Bassette, le associazioni incontrano la giunta: "Sgombero straordinario dei rifiuti, più controlli della Polizia locale"

Lunedì si è svolto il secondo incontro fra Amministrazione comunale, Cna e Confartigianato per affrontare le criticità evidenziate dalle due associazioni nell’area delle Bassette a Ravenna. Il vicesindaco, Eugenio Fusignani, e gli assessori Gianandrea Baroncini, Annagiulia Randi, Federica Del Conte e Igor Gallonetto hanno precisato che è stato attivato un tavolo tecnico comunale che sta procedendo a realizzare una serie di interventi: sfalci e interventi straordinari sul verde anche in aree private che i proprietari stanno trascurando da troppo tempo ai danni della collettività; è stata avviata un’attività di pulizia straordinaria con una raccolta rifiuti che sta interessando in parte anche aree private; è in corso la progettazione propedeutica per i lavori di ripristino di via Romea nord dal canile alla Rotonda degli Spedizionieri per un importo pari a circa un milione di euro; la polizia locale sta da alcuni mesi attenzionando l’area e facendo le opportune verifiche per evidenziare le principali criticità; sono in corso di studio una serie di interventi sui parcheggi per riequilibrare e razionalizzare la dotazione degli stalli fra autovetture e mezzi pesanti; sono in fase di acquisizione e verranno installati nelle prossime settimane alcuni moduli come servizi igienici pubblici per gli autisti in sosta per rispettare i tempi di guida e di riposo previsti dalla normativa.

Proseguirà anche l’attività di incontro degli imprenditori sul territorio, organizzata da Cna e Confartigianato, con la presenza degli Amministratori, per cogliere sollecitazioni e cercare di fornire risposte puntuali alle principali problematiche.