"Criticità nella riscossione di Imu e Tari"

Una "scarsa capacità di riscossione" dell’evasione tributaria. E’ probabilmente la criticità maggiore che la Corte dei Conti ha rilevato esaminando rendiconto 2021 e preventivo 2022-2023 per il Comune di Faenza. In particolare la sezione regionale, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno in corso, ha esaminato la documentazione dell’ente locale manfredo prendendo in considerazione le relazioni dell’organo di revisione sul rendiconto 2021 e sulla proposta di bilancio 2022-2024. Ma anche gli schemi di bilancio dalla banca dati delle pubbliche amministrazioni e l’ulteriore documentazione presente sul sito internet di palazzo Manfredi.

L’equilibrio finale per il 2021, è stato di quasi 2 milioni e 602 mila euro: un "risultato non negativo" secondo la magistratura contabile. La Corte ha inoltre rilevato come il recupero del disavanzo sia "proseguito in quote notevolmente maggiori" rispetto agli importi minimi previsti nel piano triennale con un ritmo "valutato positivamente". Nei numeri, da un -4 milioni e 866mila euro del 2015 si è passati a un -84mila circa del 2021.

In relazione ai residui attivi dei conti, per l’Imu è emerso che tra il 2020 e il 2021 le riscossioni "sono state influenzate dalle normative Covid". Nei numeri figura inoltre un trasferimento di danaro da parte di terzi per l’incendio del 2019 in via Deruta (2 milioni e 497 mila euro) legato a un credito per via delle spese sostenute dall’ente per l’emergenza ambientale.

In quanto al contrasto all’evasione tributaria, risultano accertamenti per Imu e Tari pari a un milione e 600 mila euro e "nessun incasso". Per altri tributi (Tarsu, Tia, Tarese, Tari, Tosap e Cosap), accertamenti per 373 mila euro circa e riscossioni per 285 mila euro. L’attività di recupero dell’evasione, sospesa per il Covid, era ripartita dopo il 31 agosto 2021.

Su forniture e appalti, giudizio positivo: la Corte ha evidenziato che il Comune "ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento". Nemmeno alla voce indebitamento sono emerse criticità. Discorso importante è quello relativo alle spese legate ai maggiori costi dell’energia: le variazioni registrate, sono state valutate come "sufficienti a garantire il pagamento delle utenze".

Nel complesso, per quanto riguarda il rendiconto 2021, la Corte, "pur prendendo atto del progressivo recupero del disavanzo a ritmo maggiore di quello previsto", ha rilevato un "incremento dei residui attivi di natura tributaria" passati da 3,5 a 3,8 milioni di euro. C’è una "percentuale di smaltimento piuttosto bassa per le principali entrate tributarie", Imu e Tari. Per l’Imu la riscossione per il 2020 è stata "influenzata dalle normative in materia emergenziale Covid". E per la Tari, "la seconda rata è incassata nell’anno successivo all’accertamento". Nel complesso, la dedotta "scarsa capacità di riscossione" che "rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell’ente".

Andrea Colombari