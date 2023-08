Croatti (5 Stelle): "Quale futuro per 2.300 famiglie?"

"Quale futuro per i 2.272 nuclei familiari ravennati, 3.887 persone complessivamente coinvolte, che a giugno 2023 hanno percepito un Reddito di cittadinanza con importo medio di 456 euro grazie al quale, in tanti casi, hanno integrato uno stipendio da fame, insufficiente ad affrontare spese, bollette, affitto?". A porsi la domanda è il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. "Il taglio del Reddito di Cittadinanza voluto dal governo Meloni in questa sciagurata battaglia ideologica condotta dalla destra contro i più deboli rischia di avere ripercussioni sociali enormi nei prossimi mesi", scrive il senatore. Come può un paese civile, si chiede, "abbandonare al proprio destino chi è in difficoltà senza sostenerlo e senza predisporre adeguate politiche sociali? Rinnoviamo l’appello affinché questa decisione sia rivista, non si abbandonino migliaia di famiglie e non si scarichi sugli sportelli sociali dei comuni il peso di una situazione che non avranno il personale e le risorse economiche per affrontare". Abolendo il provvedimento il governo e le "le forze politiche di destra che la sostengono attuano una visione politica da legge della giungla in cui i più forti sopravvivono e i più deboli no".