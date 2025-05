Croce Rossa accolta in municipio. Un grazie a oltre cento volontari

È stato un incontro fortemente voluto dall’Amministrazione quello che si è svolto ieri mattina nella sala del consiglio comunale per ringraziare gli oltre cento volontari della Croce Rossa di Faenza. Dei veri e propri angeli che collaborano con il Comune nella gestione di numerosi eventi e che hanno svolto un ruolo cruciale durante le alluvioni. La Croce Rossa rappresenta un punto di partenza fondamentale sia nel sistema dell’associazionismo diffuso che nella rete di protezione civile e territoriale. Insieme al presidente e ai volontari della Croce Rossa, l’Amministrazione ha lavorato a stretto contatto giorno dopo giorno, creando una comunità di intervento che ha dato risultati importanti. In occasione degli eventi emergenziali, l’Amministrazione e la Croce Rossa hanno portato aiuto alle persone, contribuito a rendere più sicura una città messa in difficoltà da eventi atmosferici drammatici e lavorato per fare sentire meno soli i faentini.

Nel corso dell’incontro di ieri, l’Amministrazione comunale, con il sindaco Massimo Isola e l’assessore alla Protezione civile Massimo Bosi, ha espresso parole di profondo apprezzamento per il lavoro svolto dai volontari della Croce Rossa. È stato evidenziato come la loro dedizione e il loro spirito di servizio rappresentino un tratto distintivo della comunità faentina, un impegno civico che affonda le radici in una lunga tradizione di solidarietà.

Si è ricordato come, soprattutto durante l’emergenza alluvione, si sia creata una profonda frattura nella città, una ferita ancora in via di guarigione che ha generato sofferenza. In quel momento di dolore condiviso, la compassione e la solidarietà di tante persone e associazioni, tra cui in primis la Croce Rossa, sono state fondamentali per sostenere la comunità. L’amministrazione ha riconosciuto come, senza il loro prezioso contributo, sarebbe stato impossibile gestire un evento così drammatico e complesso.