Croce Rossa invita i cittadini al mercatino solidale

I volontari della Croce Rossa di Ravenna danno appuntamento, da domani a domenica in piazza San Francesco, per il ‘Mercatino solidale pasquale’. Dalle 9 alle 19 sarà allestita una tenda per la vendita di abiti, oggettistica, quadri, libri e uova pasquali di cioccolato fondente e al latte. L’iniziativa offre un’occasione per fare felici bambini e adulti e per raccogliere fondi per contribuire all’operato del Comitato di Croce Rossa sul nostro territorio. L’organizzazione ringrazia anticipatamente coloro che vorranno prestare il loro prezioso contributo per aiutare chi ha bisogno. I cittadini che lo desiderano possono consultare l’elenco aggiornato del ricavato delle raccolte fondi e delle iniziative solidali sul sito www.criravenna.it dove troveranno anche tutti i progetti che si possono sostenere e le nuove iniziative in corso, sia locali che nazionali.

Per ulteriori informazioni: ravenna@cri.it.