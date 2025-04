Crociere, ecco la nuova stazione: "Il 2026 sarà l’anno della svolta"

"È una fase di transizione, un passaggio necessario prima della svolta. Il 2026 sarà tutta un’altra storia". Così Anna D’Imporzano, direttore generale di Ravenna Civitas Cruise Port (la società che ha la concessione del terminal crociere), descrive il periodo che Porto Corsini vive con la costruzione della nuova stazione marittima. Del passato non resta quasi nulla, due nuove tensostrutture accolgono i turisti: una allestita in banchina per lo sbarco, che avviene con le stesse modalità, e l’altra per l’imbarco di fronte alla sede dell’Adriatico Wind Club con i bus che sostano all’esterno del paese ed entrano un paio alla volta dirigendosi verso la nuova tensostruttura. I passeggeri sono informati dei lavori tramite le agenzie viaggio e i siti delle compagnie. Alcuni disagi sono inevitabili, ma ridotti al minimo. Questa organizzazione è dettata dagli spazi ridotti dal cantiere, che impongono una gestione più articolata dei flussi passeggeri, sempre in sicurezza.

La nuova stazione, di cui sono terminate le fondamenta, inizia a essere visibile: la struttura è importante, antisismica, progettata per il tipo di terreno per lo più sabbioso e argilloso. Sono state montate le colonne d’acciaio che sorreggeranno solai e tetto, destinate a ‘sparire’ all’interno di pannelli in calcestruzzo alternati ad ampie vetrate. Nel perimetro del fabbricato si vedono i tre vani degli ascensori. Il tetto a sbalzo coprirà una terrazza per eventi affacciata sul Parco delle Dune e sul paese, con una copertura metà verde e metà fotovoltaica, irrigata tramite un sistema di raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana.

Prevista anche una passerella che collegherà banchina e stazione, dove ci saranno controlli, check-in e aree di accoglienza. Intanto, è avviato il cantiere per il cold ironing, il sistema di alimentazione elettrica da terra per le navi. Siccome riduce i posti auto, per agevolare l’accesso alla spiaggia la Pro Loco ha proposto di trasformare in parcheggio l’area accanto alla Capitaneria di Porto. Ieri è arrivata Artemis, il 5 maggio è attesa Celebrity Constellation con duemila passeggeri. Nel 2024 i turisti saranno in tutto circa 200mila, numero destinato a raddoppiare nel 2026.

Alla fiera di Miami qualche settimana fa sono stati confermati i principali clienti, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line, e la presenza di Explora I di MSC Crociere mentre cresce l’interesse di altre compagnie, che attendono il completamento del terminal per programmare nuovi scali. Prossimo appuntamento Seatrade Europe, la fiera ad Amburgo in settembre.

Maria Vittoria Venturelli