Crociere, ecco le navi di Norwegian Cruise Line

Al porto di Ravenna nel 2026 arriveranno anche le crociere di Norwegian Cruise Line che ha confermato 26 toccate per circa 150.000 passeggeri. Intanto, per lo stesso anno c’è la conferma di Royal Caribbean, uno dei maggiori clienti, con circa 30 scali per 200.000 passeggeri e altre compagnie che hanno confermato la destinazione.

La novità di Norwegian Cruise Line, compagnia statunitense con 19 navi in esercizio con una quota di mercato mondiale pari a circa l’8%, è arrivata alla Seatrade Cruise Global, fiera che si svolge a Miami e alla quale ha partecipato l’Autorità portuale di Ravenna, col commissario straordinario Daniele Rossi (foto), il direttore operativo Mario Petrosino, il direttore generale di Ravenna Civitas Cruise Port (società concessionaria del terminal crociere), Anna D’Imporzano.

In fiera sono stati presentati i lavori di dragaggio in via di completamento e la costruzione del mooring dolphin, che permetterà l’accosto delle navi maggiori.