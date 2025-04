"Crociere, risorsa strategica. Ma con collegamenti migliori"

Nevio Salimbeni, capolista di ’Progetto Ravenna’, interviene sul tema del turismo: "Le crociere – spiega – sono una risorsa strategica per il turismo di Ravenna. Servono collegamenti più integrati e vanno velocizzati gli investimenti previsti per Porto Corsini".

"Il settore crocieristico – continua Salimbeni – si conferma un pilastro strategico per il turismo e lo sviluppo economico della Romagna. La recente partecipazione al più importante evento crocieristico mondiale, la “Seatrade Cruise Global” di Miami, ha consolidato la reputazione del porto di Ravenna come home port adriatico (cioè, porto di partenza dei passeggeri, non solo luogo di transito veloce). Per il 2026 si prevendono risultati di rilievo che testimoniano una tendenza di forte crescita, con grandi potenzialità per tutto l’indotto turistico e commerciale locale. Sono in corso importanti investimenti: dragaggio, ormeggi per navi più grandi, nuovo terminal crociere dotato di connessione elettrica da terra, alimentata da un parco fotovoltaico, esempio reale di sostenibilità. Inoltre, il futuro Parco delle Dune completerà la riqualificazione dell’area portuale, valorizzando la località di Porto Corsini. Ma serve un salto di qualità sul fronte dei trasporti. È necessario rendere più fluidi i collegamenti tra gli aeroporti (Bologna e Venezia in primis), la stazione ferroviaria, la città e il terminal. Per questo dovremo lavorare per l’attivazione di servizi navetta diretti e frequenti, coordinati con gli arrivi delle navi e delle coincidenze ferroviarie e aeree, lavorando a stretto contatto con gli operatori ricettivi, le aziende di trasporto locali e gli operatori di taxi e noleggio con conducente. Per fare tutto questo occorre un coordinamento tra diversi soggetti, pubblici e privati, che solo l’amministrazione può attivare e per il quale, se eletto, m’impegnerò".